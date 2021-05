Ameriški znanstveniki za preiskave o izvoru covida-19 v wuhanskem inštitutu

Zračna fotogravija wuhanskega inštituta z aprila 2020. Foto Hector Retamal/Afp

Cepljenje proti covidu-19 na newyorškem Manhattnu. Foto Caitlin Ochs/Reuters

Američani skorajda ne morejo verjeti, da jim oblasti končno dovoljujejo zadrževanje zunaj brez mask, v ZDA pa se že napoveduje še ena virusna fronta, tokrat za razumevanje izvora covida-19. Vrsta vrhunskih znanstvenikov nasprotuje apriornemu zanikanju možnosti, da je smrtonosni virus prišel iz wuhanskega Inštituta za virologijo.V reviji Science objavljeno pismo osemnajstih najvidnejših biologov z univerz od Harvarda do Cambridgea in Tehnološkega inštituta iz Massachusettsa MIT sta organizirala mikrobiologz univerze Stanford iniz univerze Washington, podpisani znanstveniki pa nikakor niso prepričani, da covid-19 ni mogel priti iz wuhanskega raziskovalnega središča za viruse. Verjamejo, da o tem ni dovolj informacij in zahtevajo nadaljevanje preiskav.Ameriški znanstveniki menijo, da je poznavanje izvora covida-19 bistveno za spopadanje z morebitnimi prihodnjimi pandemijami in še posebej obsojajo Kitajsko in Svetovno zdravstveno organizacijo, ki možnost pobega iz laboratorija označujeta za zelo malo verjetno. Opozarjajo, da so vse podatke o tem zbrali Kitajci in zato v takšnih zaključkih vidijo konflikt interesov, sploh pa le štiri strani od 313-stranskega poročila WHO omenjajo možnost incidenta v laboratoriju. Zahtevajo transparentno in objektivno preiskavo.Ni zelo verjetno, da bodo to dovolili v Pekingu, potem ko so Avstralijo za podobne zahteve kaznovali z gospodarskimi sankcijami, in res je znanstvenica wuhanskega inštitutazahtevo že označila za nesprejemljivo. »Kdo lahko zagotovi dokaze, ki ne obstajajo? Žalostno je brati pismo osemnajstih vidnih znanstvenikov,« je zapisala v elektronskem pismu publikaciji MIT Technology Review. Hipoteza se po njenem prepričanju pojavlja le zato, ker so v njenem inštitutu delali preiskave na koronavirusih netopirjev.Stanfordski mikrobiolog Relman upa, da bo pismo vidnih ameriških znanstvenikov k preiskavam spodbudilo demokratsko Belo hišo, potem ko prejšnji direktor ameriškega zdravstvenega centra CDCže verjame, da je virus nastal v wuhanskem inštitutu in se je mesece širil po Kitajski, preden so ga zaznali v svetu. »Pobegnil je. Nič hudega, če drugi tega ne verjamejo, znanost bo slej ko prej ugotovila, kaj se je dogajalo,« je povedal CNN.Februarja lani je 27 vidnih znanstvenikov v reviji Lancet hipoteze o pobegu virusa iz laboratorija označilo za teorije zarote, nasprotuje jim tudi najvišja ameriška avtoriteta za pandemijo dr., a njegovemu inštitutu za alergije in nalezljive bolezni NIAID očitajo financiranje wuhanskega Inštituta za virologijo. Fauci poudarja, da ni bilo mogoče poznati vse tamkajšnje raziskave, res pa so ameriški diplomati že leta 2018 svarili pred nezadostnimi varnostnimi ukrepi med raziskovanjem potencialno nevarnih koronavirusov.