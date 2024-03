Papež Frančišek: Dovolj je ščitenja storilcev zlorab

V nadaljevanju preberite:

V ospredje moramo postaviti šibkejše in ranljive člane družbe ter odpraviti razmere, ki omogočajo ščitenje storilcev zlorab v cerkvenih vrstah. Cerkveni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preprečevanjem spolnih zlorab, so se na kongresu v Panami v svojih nastopih večkrat sklicevali na svetovno znan primer patra Marka Ivana Rupnika, ki razgalja delovanje mehanizmov zlorab in prikrivanja, zato ga obravnavajo kot dragocen študijski primer za delo na področju zlorab moči v Cerkvi. O kazenski odgovornosti storilcev in odškodninski odgovornosti institucije se med strokovnjaki govori vse bolj na glas.