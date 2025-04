Pričakovanja, da obišče Slovenijo, so bila prenagljena

V nadaljevanju preberite:

»Za papeža Frančiška Slovenija ni bila neznanka, saj je že v sedemdesetih letih obiskal Slovenijo in družino svojega prijatelja. Slovence je papež Frančišek začel spoznavati v Buenos Airesu, eden njegovih tesnih sodelavcev v buenosaireški nadškofiji je bil dr. Jure Rode, kardinal dr. Franc Rode pa je bil ob začetku njegovega pontifikata že uveljavljen član kardinalskega zbora v Vatikanu.

Kmalu po začetku pontifikata je imenoval nadškofa v Ljubljani in Mariboru ter se pri tem zelo poglobil v nekatere težave in škandale Cerkve v Sloveniji,« se Tomaž Kunstelj, nekdanji slovenski veleposlanik v Vatikanu, ozre na povezavo med Slovenijo in Svetim sedežem v času papeža Frančiška.

»Veleposlaniki s papežem neposredno zelo malo sodelujejo, saj je največ komunikacije z državnim tajništvom in še posebno z njihovo tako imenovano drugo sekcijo, zunanjim ministrstvom. S papežem sva večkrat govorila ob številnih vljudnostnih srečanjih, običajno v času uradnih slovesnosti in visokih obiskov iz Slovenije.