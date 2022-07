Papež Frančišek se je opravičil za zlo, storjeno nad otroki staroselcev

Papež Frančišek se je v Kanadi danes opravičil tamkajšnjim domorodnim prebivalcem zaradi vloge, ki jo je katoliška cerkev odigrala v šolah oziroma katoliških internatih, kjer je bilo zlorabljeno na tisoče staroselskih otrok. Kot poroča Reuters, je Frančišek prisilno kulturno asimilacijo končno tudi na območju, kjer se je zgodila, označil za »zlo« in »katastrofalno napako«.

Opravičil se je za podporo, ki jo je njegova cerkev nudila »kolonizacijski miselnosti« in pozval k »resni preiskavi« spornih internatov. Pozval je tudi k večji pomoči preživelim iz časa zlorab in njihovim potomcem pri ozdravitvi.

Frančišek je poljubil izjemno dolg trak, na katerem so izpisana imena žrtev v internatih, ki jih je vodila katoliška Cerkev. FOTO: Vatican Media/AFP

»Z očutkom sramu in ponižnostjo prosim za odpuščanje za zlo, ki ga je toliko kristjanov zagrešilo domorodnim ljudstvom,« je Frančišek izjavil voditeljem staroselskih Metidov in Inuitov. 85-letni papež je sicer obljubo, da se bo opravičil, delegacijam staroselcev dal že, ko so ga te letos obiskale v Vatikanu. Tedaj je podal tudi prvo opravičilo.

FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

»Še posebej prosim za odpuščanje za načine, na katere so številni člani katoliške cerkve in verskih skupnosti sodelovali, ne nazadnje s svojo brezbrižnostjo, pri projektih kulturnega uničenja in prisilne asimilacije, ki so jih spodbujale takratne vlade in ki je doseglo vrhunec v sistemu internatov,« je še izjavil.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Papeža so v nedeljo ob prihodu v Kanado na letališču v Edmontonu v provinci Alberta pričakali predstavniki domorodnih plemen in narodov skupaj s premierom Justinom Trudeaujem in prva domorodna generalna guvernerka Kanade v zgodovini Mary May Simon. Danes je najprej molil na pokopališču blizu nekdanje šole v kraju Maskwacis, prav tako je poljubil roko ene od preživelih pripadnic plemena Frog Lake, Alme Desjarlais.

Poljub roke nekdanje žrtve zlorab Alme Desjarlais. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Kulturni genocid in trpljenje otrok

Številke katoliških zlorab v Kanadi so grozljive. Med letoma 1881 in 1996 je bilo več kot 150.000 staroselskih otrok ločenih od njihovih družin in prepeljanih v internate. Katoliška cerkev je vodila 66 od skupaj 139 takih šol.

Veliko otrok so zatem izstradali, fizično in spolno zlorabljali, in sicer v sistemu, ki ga je tudi kanadska komisija za resnico in spravo označila za »kulturni genocid«. V minulih letih so ob katoliških internatih odkrili tudi veliko število neoznačenih grobišč s posmrtnimi ostanki staroselskih otrok. Ocenjujejo, da je v času šolanja zaradi različnih razlogov, kot so bolezni in pomanjkanje, daleč od staršev in svojcev umrlo okrog 6000 otrok.