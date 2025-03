Papeževo okrevanje bi lahko trajalo več mesecev

Po včerajšnjem poslabšanju zdravstvenega stanja papeža Frančiška, ki ga zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih že dva tedna zdravijo v rimski kliniki Gemelli, so danes iz Vatikana prišle spodbudnejše besede. Papež je imel mirno noč, njegovo stanje je sodeč po najnovejših informacijah znova stabilno.

Papež je imel včeraj izolirano krizo bronhospazma, zaradi katere je bruhal, njegovo respiratorno stanje pa se je hitro poslabšalo. Nemudoma so ga oskrbeli s kisikom prek mehanske ventilacije, na kar se je dobro odzval. Šlo je za neinvazivne posege, so sporočili včeraj zvečer.

Portal Repubblice je objavil mnenje nekdanjega predsednika italijanske zveze pulmologov Stefana Nardinija, ki je na podlagi včerajšnjih podatkov o novi dihalni stiski papeža ocenil, da bi utegnilo njegovo okrevanje do popolne vrnitve dihalnih funkcij, če bo šlo vse po sreči, trajati več mesecev.

Neinvazivna mehanska ventilacija in dodatna oksigenacija

Danes navajajo, da je papež je v stabilnem stanju, v njegovem zdravljenju se izmenjujeta neinvazivna mehanska ventilacija in čas, v katerem vzpostavijo dodatno oksigenacijo z visokim pretokom. Papež se še naprej samostojno hrani, lahko hodi in se giblje, kolikor mu je mogoče, nadaljujejo tudi z respiratorno fizioterapijo. Njegova prognoza sicer ostaja zadržana, kot je ostala tudi minule dni.

Izpostavljajo še, da danes ni imel vročine, prav tako niso ugotovili visokega števila levkocitov, kar je pomemben kazalnik, saj ne kaže na možnost vnetja.

Hemodinamični parametri so ostali stabilni. Kot še dodajajo, je popoldne prejel evharistijo, nato pa se posvetil molitvi.

88-letnega papeža, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, so sicer v rimsko bolnišnico Gemelli sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, ki se je nato razvil v obojestransko pljučnico. Pred enim tednom je utrpel prvo dolgotrajno dihalno stisko, nato pa se je ta teden njegovo stanje rahlo izboljšalo in po oceni zdravnikov ni bilo več kritično.