Papež niža plače kardinalom in prefektom

Velikonočni prazniki, ki so lahko v normalnih letih pomembno prispevali v vatikansko blagajno, bodo tudi letos okrnjeni. Italijanskih strogih omejitev zaradi pandemije se mora držati tudi vatikanska država sredi italijanske prestolnice. Vse je bolj skromno, dohodkov je zmeraj manj, zato se je papež Frančišek odločil za nedoločen čas znižati plače kardinalom, prefektom in tajnikom vatikanskih ministrstev, tudi nižjim duhovniškim in redovniškim položajem, ne pa zaposlenim laikom, ki se morajo preživljati zunaj cerkvenega balona.