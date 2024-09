Papež v največji muslimanski državi

V nadaljevanju preberite:

Dialog, sodelovanje med vsemi verstvi se zdi temeljni cilj najdaljše, tudi najbolj naporne turneje, ki jo je danes v Džakarti začel papež Frančišek. V Indonezijo je prišel s štirimi leti zamika, prvotne načrte mu je leta 2020 prekrižala pandemija covida-19.

V državi živi največ muslimanov na svetu, kar se zdi staremu in bolnemu poglavarju cerkvene države pravšen motiv za pogovore o sodelovanju verstev, o miru in sožitju, tudi o ohranitvi narave, podnebnih spremembah in skrbi za migrante, ki jih je poln ves svet.

Prvi dan po dolgem letu iz Rima v Džakarto, ki je trajal kar trinajst ur, papež ni imel programa, na letališču so ga vozili v invalidskem vozičku, potem pa presedli v skromen majhen avtomobil, v nasprotju z vsemi protokolarnimi navadami države gostiteljice. Čeprav je bil prost, se je kmalu po prihodu srečal z reveži, predvsem z migranti, sirotami in brezdomci, ki so jih polne velemestne ulice.