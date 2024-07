Pri papeževi maši na osrednjem tržaškem trgu le malo vernikov iz Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Na spletni strani koprske škofije so pred dnevi objavili pojasnilo, da je vstop na Veliki trg v Trstu, kjer bo jutri ob 10.30 maševal papež Frančišek, zelo omejen in dovolilnice za vernike iz Slovenije niso bile posebej predvidene. Bodo pa ljudje lahko pozdravili papeža, ko se bo s papamobilom ob 10. uri zapeljal od tržaškega kongresnega centra v Starem pristanišču do osrednjega tržaškega trga. Na trgu se bo zbralo do 10.000 ljudi, ki so predhodno pridobili brezplačne vstopnice; zanje so iz varnostnih razlogov, pa tudi zaradi morebitne močne pripeke, večinoma predvidena sedišča. Ob trgu pa bodo postavili velike zaslone, na katerih bo mogoče spremljati dogajanje na njem. Glede na dvojezičnost tržaške škofije bo med mašo slišati tudi slovensko besedo in pesem.

