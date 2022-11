Papež za najhujše med ruskimi borci označil etnični manjšini Čečene in Burjate

V intervjuju za jezuitsko revijo America so papeža Frančiška vprašali o njegovem očitnem odporu do neposredne obsodbe Rusije zaradi vojne v Ukrajini. Papež je za ameriško revijo povedal, da so »najkrutejše« enote ruskih borcev Čečeni in Burjati, ki da so »hujši« od drugih borcev, poroča BBC.

Rusija je papeževe izjave označila za »perverzne« in dodala, da so nacionalne skupine »ena družina«.

Frančišek je dejal, da je prejel veliko informacij o krutosti vojakov in da so »na splošno najbolj kruti morda tisti, ki so iz Rusije, a niso del ruske tradicije, kot so Čečeni, Burjati in tako dalje«.

Čečeni, etnična skupina, ki izvira iz Čečenije na jugozahodu Rusije, so večinoma muslimani, navaja BBC. Burjati, mongolska etnična skupina, avtohtona v Burjatiji v vzhodni Sibiriji, tradicionalno sledi budističnim in šamanskim sistemom verovanj. Rusija vsebuje veliko republik z različnimi etničnimi in verskimi skupinami. Večinska vera pa je pravoslavno krščanstvo.

Papež je pri tem povedal, da je z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim večkrat govoril po telefonu, z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pa je komuniciral prek veleposlanika pri Svetem sedežu.

Frančišek: Vsem je jasno, da obsojam Putina

Papež je dejal, da je Rusija tista, ki napada. Kot očiten odgovor na obtožbe, da ni neposredno obsodil predsednika Putina, pa je dejal: »Včasih se trudim, da ne navajam, da ne bi bil užaljen, in raje obsojam na splošno, čeprav je dobro znano, koga obsojam. Ni nujno, da postavljam ime in priimek.« Kasneje v intervjuju je dodal, da vsi poznajo njegovo stališče: z imenovanjem Putina ali brez njega.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova je komentarje obsodila, poroča tiskovna hiša RT, ki je pod nadzorom države. »To ni več rusofobija, to je perverzija na ravni, ki je ne znam niti poimenovati,« je dejala. »Z Burjati, Čečeni in drugimi predstavniki naše večnacionalne in večkonfesionalne države smo ena družina,« je kasneje na telegramu zapisala Zaharova.

Papež Frančišek je tudi dejal, da želi počastiti obletnico velike lakote oziroma tako imenovanega gladomora (iz tridesetih letih prejšnjega stoletja), in dogodek označil za genocid in »zgodovinsko predhodnico« trenutnega konflikta. Kar štiri milijone Ukrajincev je v letih 1932 do 1933 umrlo zaradi lakote, ki jo je povzročila kolektivizacija kmetij pod vodstvom sovjetskega diktatorja Josipa Stalina.