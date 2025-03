Papeževa vrnitev za vatikansko obzidje

Papež Frančišek se je po dobrem mesecu vrnil v Vatikan, še prej je pozdravil množico z balkona klinike Gemelli in se zahvalil vsem vernikom za molitve. Katoliško ljudstvo ga je videlo prvič po petih tednih, odkar je bil 14. februarja sprejet v bolnišnico zaradi hude okužbe dihal. Precej je oslabel, njegov glas je šibak, zdravniki pa so prepričani, da bo v svojem stanovanju v hiši svete Marte okreval hitreje, kakor bi v bolnišnici.

Dva meseca počitka

Zdravniki so povedali, da je bil v času hospitalizacije dvakrat v zelo kritičnem stanju, zdaj pa je zunaj življenjske nevarnosti, pljučnica je minila. Ker je bila pljučnica obojestranska, je precej prizadet papežev glas, ker pa je star že 88 let, bo trajalo kar nekaj časa, da si bo opomogel. Kardinal Víctor Fernández je že pred dnevi povedal, da se bo moral Jorge Mario Bergoglio še enkrat naučiti govoriti.

Okoli tri tisoč vernikov, ki so se zbrali pred rimsko bolnišnico Gemelli, je vzklikalo: Francesco, Francesco, radi te imamo! Tukaj smo zaradi tebe! FOTO: Handout/Afp

Zdravniki so mu sicer predpisali dva meseca strogega počitka, vendar v to za obzidjem ne verjame nihče. Pričakujejo, da se bo nemudoma lotil uresničevanja zamujenih obveznosti, zlasti imenovanja škofov in kadrovskih premikov po terenu. Poleg potrjevanja svetnikov je to najpomembnejša funkcija, pri kateri je papež nezamenljiv.

Papeževo pot s klinike Gemelli na Vatikanski grič so spotoma prilagodili njegovim željam. Zahteval je, da ga peljejo do bazilike Marije Snežne, ki mu je med vsemi rimskimi cerkvami najbolj pri srcu. Izbral si jo je tudi za svoje poslednje domovanje, tam je že določil prostor, kjer hoče biti pokopan.

Tudi na Trgu svetega Petra v Rimu so pozorno spremljali papeža Frančiška med njegovim prvim javnim nastopom po petih tednih FOTO: Ciro De Luca Reuters

Pri Mariji Snežni se je ustavil, preden je dovolil, da ga peljejo v hišo svete Marte, ki jo je izbral za svoje domovanje takoj po prihodu v Rim pred dvanajstimi leti. Stanuje v skromnem stanovanju, garsonjeri, njegovi predhodniki so imeli svoje sobane v apostolski palači visoko nad trgom svetega Petra.

Kadrovski premiki

Kljub oslabelosti in šibkemu glasu, ki sta posledici dolgega bivanja v bolnišnici, pa v Rimu nihče ne pričakuje, da bo Frančišek res počival, kakor od njega zahtevajo zdravniki. Tisti, ki ga najbolje poznajo, so prepričani, da bo storil vse za to, da bo njegov papeški mandat zaznamovan še s kakšnim pomembnim dejanjem. Ker v času odsotnosti nihče ni smel namesto njega imenovati novih škofov in morda seliti sedanjih v druge škofije, je pričakovati kadrovske premike po vsem katoliškem občestvu.

Papeževo pot s klinike Gemelli na Vatikanski grič so spotoma prilagodili njegovim željam. Zahteval je, da ga peljejo do bazilike Marije Snežne, ki mu je med vsemi rimskimi cerkvami najbolj pri srcu. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Pri oseminosemdesetih letih je sicer težko pričakovati hitre in velike spremembe na bolje, papeževi zdravniki pa se nadejajo, da bo po dveh mesecih okrevanja morda lahko začel svoje običajne dejavnosti. Za letos je namreč sklical sveto leto jubileja, ko v Vatikan in v Rim prihaja največ vernikov z vsega sveta, ob svetem letu ima papež največ obveznosti, prav njega hodijo gledat in poslušat romarji. Svoje jubilejno leto je pred njim imel Janez Pavel II., zdaj že svetnik, tudi on je bil že precej slaboten, pa je zdržal vse napore, sprejemal je na milijone vernikov in potoval do zadnje trohice energije. Wojtyla je na kliniki Gemelli prebil toliko časa, da jo je imenoval Tretji Vatikan, pred hišo zdaj stoji njegov spomenik.