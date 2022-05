Parada protinacističnega ponosa

»Za Rusijo!! Za zmago!« so bile besede, s katerimi je ruski predsednik Vladimir Putin sklenil slavnosti govor na moskovski vojaški paradi v čast 77. obletnice zmage nad nacizmom. Zaradi slabega vremena se dogodek ni zaključil z običajnim preletom vojaških letal.

Po Putinovih besedah je bila obramba domovine v časih, ko se je odločalo o njeni usodi, vedno sveta. »Tako je tudi zdaj, ko se vojskujete za naše ljudi v Donbasu, za varnost naše domovine Rusije,« je povedal okoli 11.000 udeležencem parade. Dolg sedanjih generacij je, da ohranjajo spomin na tiste, ki so zlomili nacizem in »nas zavezali, da smo budni in da naredimo vse, da se strahote globalne vojne ne bi ponovile«. Prav zato se je Rusija ne glede na nesoglasja v mednarodnih odnosih, je dodal, vedno zavzemala za vzpostavitev sistema enakopravne in nedeljive varnosti, ki je življenjsko potrebna celotni svetovni skupnosti.

Vladimir Putin. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Dolgoletni predsednik Ruske federacije je spomnil, kako je konec lanskega leta njegova država predlagala sklenitev sporazuma o varnostnih zagotovilih in pozivala Zahod k poštenemu dialogu, k iskanju razumnih, kompromisnih rešitev, k upoštevanju interesov drug drugega. »Vse je bilo zaman. Članice Nata nas niso hotele slišati, kar pomeni, da so dejansko imele povsem drugačne načrte. In to smo tudi videli,« je izjavil Putin.

Obiskovalci parade FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Potem je pojasnil, zakaj je bil »spopad z neonacisti, banderovci, na katere so stavili ZDA in njihovi mlajši kompanjoni, neizbežen«. »Odkrito so se pripravljali k še eni kazenski operaciji v Donbasu, k vdoru na naša zgodovinska ozemlja, vključno s Krimom. V Kijevu so govorili o morebitni nabavi jedrskega orožja. Natovski blok je začel aktivno vojaško osvajanje naših sosednjih ozemelj,« je razložil.

FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Po njegovih besedah so v Moskvi videli, kako se razrašča vojaška struktura, kako je začelo delovati na stotine tujih svetovalcev, kako so začeli iz članic Nata redno dostavljati najbolj sodobno orožje. Ker je »nevarnost iz dneva v dan naraščala«, je Rusija »začela opozorilni odpor proti agresiji«. Kakor je povedal Putin, je bila njegova država v to prisiljena. »To je bila pravočasna in edina pravilna odločitev. Odločitev suverene, močne in samostojne države.«