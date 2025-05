V nadaljevanju preberite:

Ruski predsednik Vladimir Putin je razglasil enostransko tridnevno prekinitev ognja med praznovanjem 80. obletnice zmage nad nacizmom, ki jo bodo v petek na moskovskem Rdečem trgu proslavili z veliko vojaško parado.

V Kremlju so pozvali tudi Kijev, naj od četrtka do sobote prekine sovražnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Putinovo pobudo zavrnil in jo označil za propagandni trik Moskve.