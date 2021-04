Peking je lani postal mesto z največ dolarskimi milijarderji na svetu

Najbogatejši Pekinžan je trenutno ustanovitelj TikToka in ByteDanecea Zhang Jiming. Foto Shannon Stappleton/Reuters

Najnovejše Forbesovo letno poročilo o svetovnem bogastvu in bogataših je prineslo preobrat v korist kitajske prestolnice: Peking je namreč prvič postal mesto z največ milijarderji na svetu. Po najnovejših podatkih jih je tam zdaj sto, kar je eden več kot v New Yorku, ki je na vrhu lestvice mest z največ milijarderji kraljeval zadnjih sedem let, poroča BBC.Po navedbah iz Forbesovega poročila je Pekingu prevlado prineslo hitro kitajsko okrevanje po pandemiji koronavirusa, pa tudi hiter vzpon tamkajšnjih tehnoloških podjetij in rast vrednosti delnic na borzah. Predvsem spletni tehnološki velikani so zelo zrasli prav v času pandemije. Toda kar polovica kitajskih novih milijarderjev je svoje premoženje vendarle ustvarila s proizvodno dejavnostjo, tako kot na primer, katere podjetja proizvajajo elektronske cigarete. Tako je v lanskem letu samo Peking dobil triintrideset novih dolarskih milijarderjev, vsa Kitajska pa dvesto deset. V vsej Kitajski je daj skupno 698 superbogatašev z več kot milijardo ameriških dolarjev premoženja, v ZDA pa 742.Najbogatejši Pekinžan je bil v lanskem letu ustanovitelj TikToka in BiteDancea, ki ima 35,6 milijarde dolarjev neto premoženja oziroma dvakrat toliko kot leto prej. Najbogatejši prebivalec New Yorka ima skoraj dvakrat toliko: nekdanji župan New Yorkase namreč ponaša z 59 milijardami dolarjev premoženja. Tudi v seštevku neto premoženja svojih milijarderjev je New York še vedno pred Pekingom, razlika znaša osemdeset milijard dolarjev.