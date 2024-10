Pentagon potrdil navzočnost severnokorejskih vojakov v ruski regiji Kursk

Tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder je v torek novinarjem v Washingtonu povedal, da je v ruski regiji Kursk ob meji z Ukrajino manjše število vojakov iz Severne Koreje. Ob tem je izrazil zaskrbljenost, da jih bo Rusija kmalu poslala v boj proti Ukrajincem.

To je bila prva uradna ameriška potrditev navzočnosti severnokorejskih vojakov v regiji na meji z Ukrajino, potem ko so se že nekaj časa vrstila medijska poročila in navedbe drugih uradnikov o tem, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Obstajajo informacije, da jih je tam že nekaj, v kratkem pa naj bi jih prispelo še več. Skrbi nas, da nameravajo Rusi te sile uporabiti v boju proti Ukrajincem ali vsaj za podporo bojnim operacijam proti Ukrajincem v regiji Kursk,« je dejal Ryder.

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je v ponedeljek dejal podobno, po nekaterih virih naj bi Severna Koreja v Rusijo poslala že 10.000 vojakov.

»Napotitev severnokorejskih sil na bojišča v Ukrajini bi se lahko zgodila hitreje od pričakovanj, kar je resno,« pa je južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol danes dejal v telefonskem pogovoru s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, ki je prav tako izrazil zaskrbljenost.

Strokovnjaki ugibajo, da želi Severna Koreja v zameno za te sile ter drugo pomoč v obliki streliva in orožja pridobiti morebitna varnostna jamstva Moskve in rusko vojaško tehnologijo, od nadzornih satelitov do podmornic, poroča AFP.

Rusija in Severna Koreja sta po ruski invaziji na Ukrajino v zadnjih dveh letih okrepili politično in vojaško zavezništvo. Severna Koreja je pod sankcijami ZN zaradi jedrskega in raketnega programa, Rusija pa je pod sankcijami zahodnih držav in zaveznic zaradi vojne v Ukrajini.