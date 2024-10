Veliko hrupa okoli severnokorejskih vojakov v Rusiji

V nadaljevanju preberite:

Že leta, če že ne desetletja, mnogi pričakujejo, da bo nova severnokorejska kriza izbruhnila, ko bo Pjongjang katerega od svojih vse močnejših balističnih izstrelkov izstrelil čez 38. vzporednik ali morda celo čez Tihi ocean. Vendar je kriza pravkar nastala na povsem nepričakovan način.

Približno tri tisoč severnokorejskih vojakov so ta mesec z ladjo iz Vonsana odpeljali v Vladivostok, od tam pa v nekaj različnih ruskih vojaških centrov, kjer so pravkar na usposabljanju. »Ne vemo, ali bodo ti vojaki poslani v boj skupaj z rusko vojsko, vendar je to vsekakor možnost, ki vzbuja veliko zaskrbljenost,« je v sredo izjavil John Kirby, tiskovni predstavnik ameriškega svetovalca za nacionalno varnost.