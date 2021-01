Konec januarja v Sloveniji za četrtino manj Pfizerjevega cepiva

Zamuda zaradi sprememb v proizvodnem procesu

Ameriška multinacionalna farmacevtska korporacija Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech sta danes sporočili, da bo pri dobavah njunega cepiva proti covidu-19 prišlo do enotedenske zamude. Po njunih zagotovilih bo količina pošiljk cepiva za države Evropske unije ponovno skladna s predhodnim načrtom takoj po 25. januarju.V skupnem sporočilu za javnost sta podjetji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da sta oblikovali načrt, ki bo omogočil krepitev proizvodnih zmogljivosti v Evropi in dobavo bistveno več odmerkov v drugi četrtini. »Zato bo v našem obratu v Puursu v Belgiji prišlo v prihajajočem tednu do začasnega zmanjšanja števila pošiljk cepiva,« sta zapisali.Tudi na slovenskem zdravstvenem ministrstvu so se odzvali z napovedjo zmanjšanih količin cepiva Pfizer tudi za Slovenijo. Državna sekretarkaje objavila, da lahko konec meseca pričakujemo za četrtino zmanjšano dobavo.Tudi direktor NIJZje napovedal, da bo zaradi težav dobavitelja Pfizerjevega cepiva potrebno prilagoditi načrt cepljenja s prvim odmerkom v prihodnjem tednu. Zamuda je posledica del v tovarni Pfizerja v Puursu, ki so potrebna za zagotovitev povečanja proizvodnje cepiva. Ko bo to opravljeno, bo po današnjih navedbah obeh podjetij omogočena od sredine februarja povečana dobava cepiva. »Da lahko to dosežemo, so zdaj potrebne določene spremembe proizvodnih procesov,« sta navedli podjetji.Potem ko so v Pfizerju v petek napovedali, da bo v naslednjih treh do štirih tednih prišlo do zamud pri dobavi cepiva, je več evropskih držav izrazilo zaskrbljenost, saj bi to lahko še dodatno upočasnilo procese cepljenja prebivalstva proti covidu-19 v Evropi.Cepivo, ki sta ga rekordno hitro izdelala Pfizer in BioNTech, je bilo prvo dovoljeno za splošno rabo na Zahodu, potem ko ga je 2. decembra odobrila Velika Britanija.