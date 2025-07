Pilot boeinga izključil gorivo? Psihične težave letalcev prej pravilo kot izjema

V nadaljevanju preberite:

Nesreča letalske družbe Air India je ponovno sprožila razpravo o varnosti zračnega prometa in spomnila tudi na opozorila iz raziskav o teži in težavah pilotskega poklica. Vse namreč kažejo podobno sliko: prevalenca depresije in anksioznosti med piloti se giblje med 12 in 40 odstotki, odvisno od regije; večina jih omenja utrujenost, pomanjkanje počitka, stres …, priznavajo pa tudi, da pogosto prikrivajo simptome, ker jih je strah, da bi izgubili licenco.

Iz posnetka pogovora med kapitanom in prvim častnikom na krovu indijskega letala, ki ga je pridobil Reuters, je bilo menda razbrati, da »teža dokazov« o eni najbolj smrtonosnih letalskih nesreč v zadnjem desetletju pade na – kapitana. Na opozorilo prvega častnika, zakaj da je prekinil dovod goriva, je kapitan odgovoril, da tega ni storil.

Stikala so bila glede na uradno predhodno poročilo o nesreči, ki ni odkrilo mehanskih napak, nato resda vrnjena v delujoči položaj, letalo je samodejno poskušalo zagnati motorja, a je bilo prenizko in prepočasno, da bi se pobralo. Spomnimo: v »ognjeni krogli«, ki je padla na kampus medicinske fakultete, je na tleh umrlo 19 ljudi, v letalu pa 241; le eden je kot po čudežu preživel.

Ali je torej mogoče, da je bila pilotova smrtonosna poteza »zgolj« posledica preutrujenosti? Morda celo bolezni?

Kaj bo pokazala preiskava, ki še poteka, je mogoče le ugibati, a študije o duševnem zdravju pilotov vsaj že desetletje razkrivajo visoko stopnjo duševnih stisk in zlorab substanc v poklicu, ki vsak dan prinaša odgovornost za stotine življenj.