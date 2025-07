Grynkewich: Rusija ostaja grožnja, leta 2027 pa bi bila lahko tudi Kitajska

Priprave na dobavo ameriških raketnih sistemov Patriot Ukrajini so v polnem teku, je včeraj pozno zvečer potrdil general Alexus Grynkewich, novi vrhovni poveljnik zavezniških sil Nata v Evropi (SACEUR). Pri tem je poudaril, da Rusija ostaja trajna grožnja evropski varnosti, tudi če bi se vojna v Ukrajini končala z mirovnim sporazumom.

Na slovesnosti ob predaji poveljstva v poveljniškem središču SHAPE v Casteauju, kjer je Grynkewich nasledil generala Christopherja G. Cavolija, so sodelovali tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte in drugi visoki predstavniki zavezništva, poroča Guardian.

»Delujemo hitro in usklajeno z Nemčijo«

Grynkewich je v nagovoru novinarjem potrdil, da so ukazi jasni: »Navodilo, ki sem ga prejel, je, da sisteme Patriot Ukrajini dobavimo čim hitreje. To tudi izvajamo – v tesnem sodelovanju z Nemčijo.«

Poudaril je, da ne bo razkrival števila ali točnih datumov premeščanja opreme, saj bi to predstavljalo varnostno tveganje. Dodaja, da bodo obstoječi sistemi Patriot, ki so že nameščeni v Evropi, lahko hitro premeščeni v Ukrajino, medtem ko bodo zaloge nadomeščene z novo proizvodnjo iz ZDA.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte, general Alexus Grynkewich in odhodni vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi Christopher G. Cavoli na slovesnosti ob predaji poveljstva v zavezniškem poveljniškem središču SHAPE v Casteauju v Belgiji. FOTO: Yves Herman/Reuters

»Zračna obramba je na sodobnem bojišču ključna – obseg nedavnih ruskih napadov to jasno dokazuje.« Kljub upom na mirovno rešitev v Ukrajini je Grynkewich poudaril, da Rusija kot vojaška sila ostaja dolgoročno tveganje:

»Vojna je na našem pragu. Tudi če bi bil sklenjen mirovni dogovor, bo ruska vojaška sposobnost ostala – že zgolj njen obstoj bomo morali upoštevati pri obrambnem načrtovanju.«

»Rusija bo – v mojih očeh brez dvoma – ostala trajna grožnja.«

Skrb zaradi več konfliktnih žarišč

Grynkewich je opozoril tudi na možnost sočasnih kriz v Evropi in v Indo-pacifiški regiji: »Tisti, ki spremljate izjave našega odličnega generalnega sekretarja Marka Rutteja, veste, da je dejal, da bo [kitajski voditelj] Xi Jinping pred morebitnim prečkanjem Tajvanske ožine verjetno poklical svojega prijatelja Putina in ga prosil za pomoč.«

FOTO: Ann Wang/Reuters

»To pomeni, da bi se lahko oba konflikta odvila sočasno – zato bomo potrebovali vso razpoložljivo opremo, strelivo in zmogljivosti, da se nanju ustrezno odzovemo.«

»Vsi smo že slišali za leto 2027. To je le dve leti stran – takrat bi Xi lahko bil pripravljen. Ta telefonski klic Putinu bi se lahko zgodil zelo kmalu.«

Za kakšno vrsta orožja gre

Patriot (MIM-104) je sodoben, dolgega dosega, večnamenski protizračni in protiraketni obrambni sistem, namenjen uničevanju taktičnih balističnih raket, manevrirnih raket in naprednih letal v vseh vremenskih pogojih in višinah. Razvili sta ga ameriški podjetji Raytheon in Lockheed Martin.

Patriot je v uporabi v več kot 18 državah, vključno z: ZDA, Nemčijo, Poljsko, Romunijo, Nizozemsko, Japonsko, Južno Korejo, Savdsko Arabijo, Izraelom, Švedsko, Švico, Tajvanom itd.

ZDA so ga prvič množično uporabile v vojni v Iraku (2003), pozneje pa tudi pri obrambi Savdske Arabije pred napadi z droni (2019). Po letu 2022 je sistem znova v ospredju zaradi vojne v Ukrajini.