Piloti do konca junija 2023 brez možnosti stavke

Dogovor vodstva Lufthanse in sindikata Vereinigung Cockpit o zvišanju plač pilotom onemogoča nove stavkovne aktivnosti do konca junija 2023. Sindikat je pilotom sicer izpogajal povišice, a številna vprašanja po njihovih navedbah ostajajo odprta. Ta bodo zdaj stvar nadaljnjih pogajanj z vodstvom nemškega letalskega prevoznika.

Okoli 5000 pilotov Lufthanse bo v skladu z dogovorom, ki ga je sindikat sklenil z upravo, prejelo »znatno povišico«, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Retroaktivni dogovor predvideva, da se bodo plače s 1. avgustom 2022 in ponovno s 1. aprilom 2023 dvignile za 490 evrov bruto. Za mlade pilote z nižjimi prihodki to po izračunu DPA pomeni za okoli 20 odstotkov višje plače.

Marcel Gröls iz sindikata Vereinigung Cockpit je dvig plač ocenil za zadovoljiv. »Z Lufthanso smo trenutno na dobri poti,« so ga povzeli pri DPA.

Piloti Lufthanse so v zadnjih mesecih izvedli več stavk, zaradi česar je morala družba odpovedati številne lete. Stavko so načrtovali tudi prejšnji teden, a so tik pred tem z vodstvom dosegli dogovor.