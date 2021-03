Po božičnem jim ne bi dali še velikonočnega darila

V nadaljevanju preberite:

Živimo v časih, ko so mediji zelo pomembni za svetovno vojno proti skupnemu sovražniku. Kaj bo nekdo napisal o cepivu proti covidu-19, kako bodo na kateri od televizij predstavili mutacije koronavirusa, se bo v katerem od časopisov pojavila resnica o izvoru pandemije … Vse to so teme, od katerih so odvisne ključne odločitve vsakega posameznika. V časih, ko je medijska beseda odločilna v vsaki fazi pandemične krize, je Kitajska, ko je bil tik pred koncem lanskega leta med obema stranema sklenjen »vseobsegajoč sporazum o naložbah«, zabila gol na tekmi z Evropsko unijo.