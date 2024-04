Ne le Clinton, tudi Blair bo mahal s Kosova

V nadaljevanju preberite:

Zakaj bo nekdanji britanski premier in kasneje svetovalec srbskega predsednika Aleksandra Vučića Tony Blair dobil večji spomenik od nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona? Da bo Blair stal v Ferizaju (odkritje spomenika načrtujejo 12. junija, ob 25. obletnici Natovega bombardiranja takratne ZRJ), kjer ni bilo britanskega kontingenta, je manj logično kot to, da ima nekdanja ameriška zunanja ministrica Madeleine Albright doprsni spomenik in trg v središču Prištine. Ob takšnem poveličevanju tujih političnih osebnosti se na Kosovu že sprašujejo, kje in kdaj bo svojo ulico ali spomenik dobil Borut Pahor.