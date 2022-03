Po dveh letih čakajo na letošnji april

V nadaljevanju preberite:

Dve leti minevata od velikega potresa v Zagrebu z magnitudo 5,5. V njem je umrlo 15-letno dekle, 27 ljudi je bilo ranjenih, poškodovanih je bilo 25.000 objektov. Obnova na nestanovanjskih zgradbah delno že poteka, a hkrati mesto še ni obnovilo niti ene stanovanjske hiše.

Pred dnevi se je v središču Zagreba, v Ulici Republike Avstrije, zrušil balkon, vendar se je izkazalo, da za nesrečo ni bil kriv potres oziroma njegove posledice.

Prav tako pred dnevi so na veliko presenečenje številnih okoliških prebivalcev končno začeli podirati močno poškodovano stavbo na vogalu Petrinjske ulice in Đorđićeve v središču hrvaškega glavnega mesta. Stavba, ki je bila nevarna za mimoidoče, je za mnoge postala svojevrsten pomnik »počasnosti in nesposobnosti birokracije ter neorganiziranosti in leporečja politike, ki se ni sposobna hitreje lotiti popotresne obnove«. »Žalostno, a se je vsaj začelo,« je za medije dejal eden od naključnih mimoidočih ob brnenju strojev, ki so podirali stavbo.