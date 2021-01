Po Evropi podaljšujejo in zaostrujejo protikoronske ukrepe

V Nemčiji napovedane zaostritve

Cepljenje v Berlinu. FOTO: Kay Nietfeld/AFP



V Italiji podaljšali veljavnost ukrepov



V Franciji šole ostajajo odprte



V Španiji preveč sproščenosti

Zdravstvena delavka, ki meri temperaturo obiskovalcem madridskega teatra. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Podobno kot Slovenija so tudi druge države Evropske unije v primežu epidemije. Kako se spopadajo z valom širjenja okužb z novim koronavirusom, ki sledi praznikom?V Nemčiji se je od začetka epidemije novega koronavirusa pa do danes po uradnih podatkih okužilo več kot dva milijona ljudi. Zaradi pojava novih mutacij virusa, predvsem angleške različice, ki se širi precej hitreje od prvotnega seva, naj bi se kanclerkain predsedniki deželnih vlad srečali predčasno, že na začetku prihodnjega tedna, in razpravljali o dodatnih ukrepih.​Merklova je poudarila, da vsekakor ni pogojev za sproščanje ukrepov. Nekateri deželni predsedniki menijo, da bi morali zapreti tudi večji del gospodarstva. Ukrepi po deželah so sicer zelo različni. V Hessnu so tako ta teden že odprli šole za učence nižjih stopenj osnovne šole, odprti pa so tudi vrtci. Zagotavljajo sicer le sedem ur varstva, ne celodnevnega, kar bi zahtevalo delo v dveh izmenah. Spet drugod izobraževanje v celoti poteka na daljavo, vrtci pa so dostopni le za otroke staršev, ki delajo v nujnih poklicih. Razlike v ukrepih so posledica zelo različnih epidemioloških slik med deželami. Razmere so trenutno najslabše na vzhodu države, ki je imel precej manj okuženih v prvem valu epidemije.Italijanska vlada podaljšuje veljavnost dosedanjih ukrepov proti širjenju covida-19 in dodaja nove, ki že povzročajo jezo, saj omejujejo druženje v zasebnih prostorih na samo dva odrasla obiskovalca. Delitev na cone ostaja, v rdeči sta še naprej Lombardija in Sicilija, dodajajo pa novo, belo cono, kjer bodo dovoljene vse aktivnosti, vendar ta čas nobena od regij ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev nanjo. Delovanje izobraževalnih ustanov je različno po regijah. Samo v rdečih conah učni proces v celoti poteka na daljavo.Odhodi v počitniške hišice so prepovedani. Smučišča ostajajo zaprta do 15. februarja, telovadnice, bazeni in kinodvorane do 5. marca. Muzeji bodo v delovnih dneh lahko odprti v rumenih conah, hrano in pijačo bo mogoče v barih dobiti samo do 18. ure (v rdečih conah so zaprti). Še vedno velja policijska ura od 22. ure do 5. ure, maske so obvezne na prostem in v zaprtih prostorih.Vlada, ki je v krizi in bo podporo v parlamentu iskala prihodnji teden, je za novi paket ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu namenila 32 milijard evrov.Covid-19 se tudi v Franciji ne umirja, zato je predsednik vladevčeraj razkril strožje zdravstvene ukrepe. Od danes velja policijska ura že od 18. ure (do 6. ure) po vsej državi in ne samo v 25 virusno najbolj obremenjenih departmajih, kot je veljalo do zdaj. Da bi preprečili vnos drugih sevov virusa, denimo angleškega, bodo okrepili nadzor na mejah, v ponedeljek pa pospešili cepljenje najbolj ogroženih: poleg vseh nad 75 let naj bi pocepili še okoli 800.000 najhuje bolnih.​Četudi so razmere resne, ostajajo osnovne šole odprte, zdravstveni protokol v njih – denimo v jedilnicah – pa poostren: razredi se med seboj ne mešajo, učenci v šolskih prostorih nimajo telovadbe in obšolskih aktivnosti. V srednjih šolah je do nadaljnjega podaljšan hibridni sistem, ko polovica dijakov spremlja pouk v razredu, polovica pa istočasno digitalno na daljavo. Na univerzi bo od 25. januarja fizično spremljala predavanja polovica generacije prvega letnika, vse naslednje pa šele, ko bo mogoče. Po podatkih zdravstvene oblasti se je od začetka pandemije v 67-milijonski Franciji okužilo okoli 2.852.000 ljudi, umrlo jih je več kot 69.300. V četrtek je tedenska incidenca okužb na 100.000 prebivalcev v Franciji znašala 186.Tretji val koronavirusa medtem vse bolj napreduje v Španiji, kjer se spet povečuje pritisk na bolnišnice (enote intenzivne nege so zasedene 40-odstotno), zato v nekaterih regijah že odpovedujejo nenujne posege. Štirinajstdnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev je v desetih od 17 regij višja od 500 (najhuje je v Extremaduri s 1167 primeri, medtem ko jih je v Madridu več kot 600), v četrtek so na nacionalni ravni poročali o skoraj 36.000 novih primerih okužb in 201 smrtnem. Porast, ki ni presenetljiv, pripisujejo preveliki sproščenosti med božično-novoletnimi prazniki.A čeprav se trend še nekaj dni ne bo umiril, za zdaj ne nameravajo popolnoma zapreti javnega življenja, tako kot so to na nacionalni ravni uvedli spomladi. Zato pa ukrepe po svoje zaostrujejo regionalne vlade: v madridski regiji, denimo, bo od ponedeljka začela veljati policijska ura ob 23. uri (do 6. ure), vse gostinske lokale, gledališča in kinodvorane naj bi zaprli uro prej. Cepljenje se medtem intenzivno izvaja, in čeprav je prostovoljno, je pred dnevi v Galiciji sodnik urgentno odločil, da je treba cepiti tudi neko nepokretno oskrbovanko v domu za starejše: kljub nasprotovanju njene hčere. Zdravje starostnikov je po mnenju sodnika nad mnenjem svojcev.