Po izbruhu vulkana še opozorilo pred cunamijem

Ameriški meteorološki urad je danes za celotno zahodno obalo ZDA izdal opozorilo pred cunamijem, potem ko je pri Tongi izbruhnil podvodni vulkan. Valovi cunamija so medtem že poplavili nižje ležeče predele Havajev.

Meteorološki urad je opozorilo pred cunamijem izdal za obalna območja od Kalifornije do Aljaske. Napovedujejo valove, visoke do 60 centimetrov, in poplavljanje obale. Umaknite se z obal in pristanišč na teh območjih, so zapisali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pacifiški center za opozarjanje pred cunamiji sicer poroča o tem pojavu na Havajih, vendar zaenkrat ni poročil o škodi. Beležijo zgolj manjše poplave na otokih.

Cunami na Tongi. FOTO: Handout/Afp

Podvodni vulkan

V bližini kraljevine Tonga je v petek izbruhnil podvodni vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, ki je cunami sprožil že na Tongi. Pristojne oblasti so po vsem Tihem oceanu, vključno s Samoo, Fidžijem in Novo Zelandijo, danes izdale opozorila o cunamiju. Ljudi so pozvale, naj se izogibajo obalnih območij zaradi možnosti močnih in nenavadnih tokov ter nepredvidljivih valov.

Vulkan leži približno 2000 kilometrov severovzhodno od Nove Zelandije.