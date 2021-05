Po izbruhu vulkana v Kongu več potresnih sunkov

Pogled iz zraka na tok lave med vulkanskim izbruhom gore Nyiragongo blizu Gome. FOTO: Stringer Reuters

Lava je v Kongu uničila od 900 do 2500 domov. FOTO: Stringer Reuters

Vulkan Njiragongo velja za enega od najdejavnejših vulkanov na svetu. V zadnjem večjem izbruhu vulkana leta 2002 je umrlo okoli sto ljudi.

Vzhod države DR Kongo je danes streslo več potresnih sunkov, ki sledijo izbruhu vulkana Njiragongo pred tremi dnevi. Ta je po zadnjih podatkih zahteval 32 smrtnih žrtev, več tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Po navedbah različnih človekoljubnih organizacij je bilo ob izbruhu vulkana uničenih do 2500 domovanj. Tekoča lava je po navedbah vodje delegacije Mednarodnega obora Rdečega križa (ICRC)uničila od 900 do 2500 domov, kar pomeni, da je brez strehe nad glavo ostalo najmanj 5000 ljudi.Iz mesta Goma z 1,5 milijona prebivalci na vzhodu DR Kongo danes poročajo o številnih potresnih sunkih. Tla so se po poročanju AFP tresla vsakih deset do 15 minut. Na številnih območjih so na tleh nastale večcentimetrske razpoke, med drugim v bližini največje mestne bolnišnice.»Razmere v mestu so zmedene. Ljudje ne vedo, kam naj gredo. Nekateri se vračajo, drugi odhajajo, ljudi je še vedno strah,« je razmere v mestu Goma opisal eden od meščanov.Goma, ki leži na obrežju reke Kivu, je samo 12 kilometrov oddaljena od vulkana Njiragongo.