Po napadu na šoli na Hrvaškem dan žalovanja

Na Hrvaškem je danes dan žalovanja, potem ko je državo v petek pretresel napad z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol, v katerem je 19-letnik ubil sedemletnega otroka ter ranil tri učence in učiteljico. Zastave na državnih poslopjih so spuščene na pol droga, številni dogodki so odpovedani.

Na dan žalovanja se razvedrilni programi ne izvajajo, televizijske hiše in radijske postaje pa morajo svoj program prilagoditi obeleževanju tega dne, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Prebivalci na mestu tragedije puščajo cvetje, plišaste igračke in prižigajo svečke.

Najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej se je zgodil v petek, ko je 19-letnik vstopil v prostore osnovne šole v zagrebškem naselju Prečko ter z nožem napadel učiteljico in učence.

Sedemletni otrok je zaradi vbodnih ran umrl med poskusom oživljanja. 62-letna učiteljica ter sedem- in petnajstletni učenec so bili huje ranjeni, enajstletnik pa lažje.

19-letnik je ubil sedemletnega otroka. FOTO: Ronald Gorsic/CROPIX

Med poskusom samomora je napadalec nato poškodoval še sebe. V preteklosti je bil sicer učenec omenjene šole in je živel blizu nje.

Njegovi motivi še niso znani. Zaslišali ga bodo takoj, ko bo okreval. Njegova mama je za hrvaške medije razkrila, da se je večkrat zdravil v zagrebški psihiatrični bolnišnici. Sama naj bi zdravnike tudi pozivala, naj ga zadržijo na zdravljenju.

Hrvaški premier Andrej Plenković in župan Zagreba Tomislav Tomašević sta včeraj sporočila, da bodo povečali varnostne ukrepe na šolah.