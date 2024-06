Po neurjih na jugovzhodu Švice trije pogrešani

Po hudih neurjih, ki so v petek zajeli kanton Graubünden na jugovzhodu Švice, so pogrešani trije ljudje, je danes sporočila tamkajšnja policija. Še posebej je bila prizadeta dolina Mesolcina blizu meje z Italijo, kjer so poplavljene številne ceste. Več deset ljudi so preventivno evakuirali.

Po navedbah regionalne policije so se v petek v kantonu Graubünden vrstile nevihte, ki so povzročile poplave in zemeljski plaz. Sprva so bile pogrešane štiri osebe, vendar so reševalci davi v bližini vasi Lostallo izpod kupa skal rešili žensko.

Še posebej je prizadeta dolina Mesolcina blizu meje z Italijo, kjer so poplavljene številne ceste. Več deset ljudi so preventivno evakuirali. Zaradi zemeljskega plazu so zaprli tudi odsek avtoceste na meji z Italijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V občini Zermatt v jugozahodnem kantonu Valais sta bregove prestopili dve manjši reki. Spričo nevarnosti je od zunanjega sveta odrezano istoimensko turistično letovišče pod goro Matterhorn, zaprta pa je tudi železniška proga med Zermattom in Vispom. Županja Zermatta Romy Biner-Hause je zagotovila, da so gostje na varnem in da jim bodo po potrebi zagotovili nastanitev.

V obeh kantonih naj bi slabo vreme z dežjem vztrajalo tudi konec tedna. Obilne padavine in s tem povezano naraščanje rek je sicer v petek povzročalo težave tudi na avstrijskem Tirolskem in v severni Italiji.