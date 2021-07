Kanclerko čaka prijetnejši obisk, a spori ostajajo

V nadaljevanju preberite:

Nemška kanclerka Angela Merkel se bo danes v Washingtonu srečala z ameriškim predsednikom Joem Bidenom. Sogovornika bosta spregovorila o kar nekaj odprtih temah, med drugim tudi o plinovodu Severni tok 2, ki je tik pred dokončanjem, a je še vedno precejšen kamen spotike. Čeprav so se odnosi med državama po odhodu Donalda Trumpa otoplili, pa ni pričakovati, da bi s Trumpom izpuhtela tudi pereča vprašanja, kot so odnosi s Kitajsko in Rusijo ali carine.