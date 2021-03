Po potresu opozorilo pred cunamijem

Območje pred obalo Nove Zelandije je danes stresel močan potres , zaradi katerega so pristojne oblasti izdale opozorilo pred cunamijem. Moč potresa s središčem vzhodno od novozelandskega Severnega otoka ameriški seizmološki urad (USGS) ocenjuje na 6,9, lokalni sledilni center GeoNet pa na 7.Središče potresa v zgodnjih jutranjih urah petka po lokalnem času je bilo po podatkih USGS 180 kilometrov severovzhodno od mesta Gisborne na Severnem otoku, na globini 10 kilometrov. GeoNet po drugi strani navaja globino 94 kilometrov.Ameriški center za opozarjanje pred cunamiji s sedežem na Havajih je že sporočil, da so na območju 300 kilometrov okrog epicentra potresa mogoči nevarni valovi cunamija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Tudi pristojna novozelandska agencija je izdala opozorilo in pozvala vse prebivalce obalnih območij, naj se umaknejo na višje ležeče predele in čim dlje od obale, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Glede na poročila naj bi tresenje tal čutili na širšem območju, tudi v novozelandskih mestih Auckland, Wellington in Christchurch. Glede škode ali morebitnih poškodovanih zaenkrat ni poročil.