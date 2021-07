Po premieru je predsednik odstavil še direktorja televizije

Tunizijski predsednikje nekaj dni po odstavitvi premierain ustavitvi dela parlamenta odstavil še direktorja nacionalne televizije Wataniya. Že pred tem je odstavil tudi več državnih uradnikov.Saied je direktorja nacionalne televizijeodstavil v sredo. Na njegovo mesto je začasno imenoval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.To je predsednik storil nekaj ur po tistem, ko so predstavnici sindikata novinarjev in aktivistu za človekove pravice preprečili vstop na televizijo. Povedala sta, da to ni bila odločitev vodstva televizije, ampak da je direktor prejel navodilo vojaškega uradnika.Ministrstvo za obrambo in predsednikov urad sta zavrnila trditve, da sta dala takšna navodila.Saied je že pred tem v torek zvečer odstavil tudi več državnih uradnikov, med drugim glavnega vojaškega tožilca.Poleg tega je v okviru boja proti korupciji 460 tunizijskih poslovnežev obtožil poneverb. Očita jim, da državi dolgujejo 13,5 milijarde tunizijskih dinarjev (okoli štiri milijarde evrov).Tunizijski predsednik Saied je v nedeljo za 30 dni ustavil delo parlamenta in odstavil premiera Mechichija. Vladajoča stranka Ennahdha je to označila za državni udar in predsednika pozvala k razpisu predčasnih parlamentarnih in predsedniških volitev.