Po zasilnem pristanku letala in aretaciji aktivista pozivi k sankcijam

Romanu Protaseviču v Belorusiji grozi do 15 let zapora. FOTO: Str/AFP

Po zasilnem pristanku letala družbe Ryanair na poti iz Aten v prestolnico Litve v Minsku je beloruska policija aretirala, nekdanjega odgovornega urednika na poljskem delujočega spletnega portala Nexta, prek katerega je s pomočjo aplikacije Telegram beloruska opozicija koordinirala množične proteste Nekateri viri so poročali, da so potniško letalo k pristanku prisilili beloruski vojaški lovci, vse več poročil pa kaže, da so agenti beloruske obveščevalne službe posadki dejali, da je na letalu bomba.Protaseviču v Belorusiji zaradi organizacije množičnih protestov grozi 15 let zaporne kazni, poroča britanski portal The Guardian. Letalo je s preostalimi potniki nato nadaljevalo pot in že pristalo v Litvi.Visoki predstavniki EU, številnih evropskih držav in Združenega kraljestva so prisilni pristanek letala in aretacijo Protaseviča nemudoma ostro obsodili. Evropski voditelji se bodo danes sestali in razpravljali o nadaljnjih korakih proti Belorusiji. Medtem je Latvijski zunanji ministerže pozval k razglasitvi beloruskega zračnega prostora za nevarnega in k zapori vseh mednarodnih letov.K neodvisni mednarodni preiskavi je na twitterju pozvalo tudi slovensko zunanje ministrstvo.Takojšnjo izpustitev Protaseviča sta danes zahtevala tudi zunanji minister ZDAin predsednica evropske komisije, ki se je na twitterju zavzela tudi za sankcije proti Belorusiji. Evropska unija je sicer zaradi obtožb o volilni prevari in zatiranju opozicijskih protestov proti 60 beloruskim uradnikom, med katerimi je tudi predsednik​Prestrezanje letal v Evropi sicer ni novost. 2013 je Avstrijsko vojaško letalstvo v zasilni pristanek na Dunaju prisilo letalo bolivijskega predsednika , potem ko so mu ZDA, Francija, Španija in Italija prepovedale vstop v njihov zračni prostor. Sumili so namreč, da na krovu v Južno Ameriko prevaža žvižgača iz ZDA, ki je svetu razkril ilegalne programe nadzora, ki jih globalno, pogosto v dogovorih s tehnološkimi podjetji in evropskimi vladami, izvajajo ZDA. Snowdna na letalu ni bilo, proti Avstriji, ki je v dogovoru z ZDA letalo prisilila v pristanek in prekršila imuniteto predsedniškega letala, ni bilo uvedenih nobenih mednarodnih sankcij.