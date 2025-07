Po smrti nosečnice obsodili tri zdravnike

Zaradi smrti nosečnice, ki ji leta 2021 kljub resnim zapletom niso hoteli opraviti umetne prekinitve nosečnosti, ki bi ji rešila življenje, je poljsko sodišče v četrtek na zaporne kazni obsodilo tri zdravnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Njen primer je sprožil množične proteste, saj je umrla kmalu po zaostritvi zakonodaje o splavu.

Sodišče v kraju Pszczyna je razsodilo v primeru 30-letne ženske, ki so jo leta 2021 v 22. tednu nosečnosti sprejeli v bolnišnico v tem kraju na jugu Poljske, ker ji je počila amnionska vreča. Že pred tem so pri fetusu ugotovili hude nepravilnosti, a so ginekologi počakali, da je plod umrl po naravni poti. Ženska je nato umrla zaradi septičnega šoka.

Sodišče je razsodilo, da so zdravniki s svojim ravnanjem ogrozili njeno življenje in jih spoznalo za krive zdravniške malomarnosti.

Enega od zdravnikov so obsodili na 18 mesecev zapora, drugega pa na 15 mesecev. Obema so za šest let prepovedali opravljanje zdravniškega poklica. Njunega nadrejenega pa so obsodili na enoletno pogojno kazen in štiriletno prepoved opravljanja poklica. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Liberalni poljski časnik Gazeta Wyborcza je v današnjem komentarju podaril, da se bo sodba zapisala kot »mejnik v zgodovini boja poljskih žensk za njihove pravice oziroma človekove pravice«. Predstavnice gibanja za pravice žensk Strajk Kobiet (Stavka žensk) pa so za poljsko tiskovno agencijo PAP povedale, da gre za prvo tovrstno sodbo.

Smrt 30-letnice je leta 2021 sprožila množične proteste, saj je bila povezana z zaostritvijo zakonodaje o splavu na Poljskem, ki je ena najstrožjih v Evropi.

V času prejšnje desne vlade je namreč ustavno sodišče leta 2020 prepovedalo splav tudi v primeru, ko ima plod hude nepravilnosti. Od takrat je umetna prekinitev nosečnosti dovoljena samo v primerih posilstva, incesta ali kadar je ogroženo življenje matere. Lani je sedanja sredinska vlada napovedala liberalizacijo zakonov o splavu, vendar ji ni uspelo sprejeti reform, niti tako skromnih, kot je odprava kazenskih sankcij za pomoč pri splavu, še poroča dpa.