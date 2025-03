Prvi center za splav je simbolična klofuta žensk poljskim politikom

V nadaljevanju preberite:

Na Poljskem je za ženske, ki si želijo umetno prekiniti nosečnost, posijal žarek upanja. V državi z eno od najbolj restriktivnih politik glede pravice do odločanja o lastnem telesu so članice nevladne organizacije Abortion Dream Tream odprle prvi center za splav.

Po 32 letih življenja v državi, v kateri je splav prepovedan, so bile, kot so zapisale v sporočilu za javnost, »site čakanja in praznih obljub«. Vlada Donalda Tuska, ki je nastopila mandat leta 2023, je glasno obljubljala legalizacijo splava, a jim tega ni uspelo uresničiti, čeprav so dobili volitve predvsem zaradi aktivacije žensk po državi.