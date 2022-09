Po srednji poti do sebe in dobrote

V nadaljevanju preberite:

Zorana Baković se je z Branislavom Kovačevićem pogovarjala o tem, zakaj ga je začel zanimati budizem, o tem, da je največkrat tako, da ti na pomoč priskoči človek, ki mu je še težje kot tebi, da imajo ljudje radi slogo in dobroto in da je srednja pot zelo pomembna. To je članek, ki ga preberemo večkrat, saj je kot molitev