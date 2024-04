Po številnih požarih Grčija zvišala stopnjo ogroženosti

Grčija je danes zvišala stopnjo ogroženosti zaradi požarov v naravi na visoko nevarnost, potem ko je v soboto po državi izbruhnilo več kot 70 požarov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo grško ministrstvo za civilno zaščito.

Po navedbah ministrstva so v soboto v 12 urah zabeležili 71 požarov na kmetijskih in gozdnih površinah po vsej državi.

Večino požarov so obvladali, razen enega v Lasiti na otoku Kreta, ki je po navedbah gasilcev danes še vedno aktiven. V požaru so bili trije ljudje lažje poškodovani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V nekaterih delih Grčije, med drugim v Atenah in okolici, na Kikladskih otokih in na Kreti, bo do torka pihal veter s hitrostjo do 60 kilometrov na uro, zaradi česar je velika nevarnost za izbruh požarov, je sporočilo ministrstvo. Kot so dodali, so zato stopnjo nevarnosti dvignili na visoko, kar je četrta stopnja na petstopenjski lestvici.

V Grčiji po poročanju nemške tiskovne agencije dpa že več kot pet tednov ni deževalo, zaradi česar je v državi suša. Poleg tega so pozimi v državi zabeležili rekordno povprečno temperaturo 11,8 stopinje Celzija, poroča AFP. Temperature so od začetka aprila nenavadno visoke in so v torek v Haniji na Kreti dosegle 31 stopinj Celzija.

Lani poleti se je Grčija tako kot številni drugi deli Sredozemlja soočila z dolgotrajnim vročinskim valom, v katerem je umrlo 20 ljudi, požari, ki so pustošili po državi, pa so uničili skoraj 175.000 hektarjev površin.

Strokovnjaki po poročanju dpa predvidevajo, da se bo sezona gozdnih požarov zaradi podnebnih sprememb začela vsako leto prej. Doslej se je običajno začela v začetku maja.