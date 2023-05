Po streljanju na več šolah v regiji grožnje z napadi

Po sredinem strelskem napadu na osnovni šoli v Beogradu, kjer je 13-letni učenec ubil devet ljudi, sedem pa jih je ranil, danes iz več šol v regiji poročajo o grožnjah učencev z napadi. Med njimi je nekdanji dijak ekonomske šole v Bihaću na severozahodu BiH, ki je zagrozil, da bo ponovil pokol iz Beograda, policija pa ga je že prijela.

Nekdanji dijak šole v Bihaću je na družbenem omrežju Instagram napadalca iz Beograda označil za kralja, na ekonomski šoli pa napovedal krvavo svatbo. Ob tem je nakazal, da bi se z napadom maščeval, ker so ga v šoli obsojali in se mu izogibali.

Na tisoče ljudi, zlasti mladih, se je poklonilo spominu na tragično umrle. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Uprava šole je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v odzivu na objavo, ki se je hitro razširila po družbenih omrežjih, pozvala učence in meščane, naj ne širijo panike in sporočila, da so sprejeli vse potrebne ukrepe. 18-letnega mladeniča je kasneje zaradi suma ogrožanja varnosti prijela policija, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

O več grožnjah na šolah danes poročajo tudi iz Srbije. Incidenti, za katere naj bi učenci dobili navdih pri napadalcu na osnovni šoli Vladislav Ribnikar, so se po poročanju srbskega portala N1 danes zgodili na treh beograjskih osnovnih šolah. Na eni od njih je učenca, ki se je zgledoval po ravnanju 13-letnika, prijela policija, do nadaljnjega pa ne bo obiskoval pouka.

Množice poleg žalosti in pretresenosti kažejo voljo za spremembe. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Z druge šole je policija dobila prijavo, da je eden od učencev imel pri sebi seznam učencev, ki naj bi jih želel ubiti. Tudi 13-letnik, ki je izvedel sredin napad, je tega po navedbah policije načrtoval dlje časa in je imel seznam otrok, ki jih je nameraval ubiti.

V Obrenovcu je policija prijela mladoletnika, ki je po minuti molka za žrtve sredine tragedije izvlekel plastično pištolo, še poročajo srbski mediji.

Nihče si ne želi podobnih tragedij. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

V eni od beograjskih gimnazij pa je 16-letna nekdanja dijakinja z nožem porezala učenca in učiteljico. Po poročanju portala N1, je dekle prijela policija in je v pridržanju.