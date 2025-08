Po ukrajinskem napadu v skladišču nafte v Sočiju izbruhnil požar

Ukrajina je minulo noč z droni napadla območje ruskega črnomorskega letovišča Soči. Po napadu je v bližnjem skladišču nafte izbruhnil požar. Iz ukrajinskega mesta Mikolajiv medtem poročajo o ruskem raketnem napadu.

Guverner ruske regije Krasnodar Veniamin Kondratyev je na Telegramu sporočil, da so ostanki sestreljenega drona padli na skladišče goriva in povzročili požar. Na prizorišče požara so napotili več kot 100 reševalcev in 35 gasilskih vozil, da bi omejili požar, je dodal.

Zaradi požara je bil ponoči začasno prekinjen promet na mednarodnem letališču v Sočiju. Po poročanju tujih tiskovnih agencij, ki se sklicujejo na rusko letalsko upravo, je znova stekel davi okoli 5. ure.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ponoči nad Črnim morjem in v drugih regijah prestregli več kot 90 ukrajinskih dronov. Podrobnosti o škodi ali žrtvah niso navedli.

Iz mesta Mikolajiv na jugu Ukrajine medtem danes poročajo o ruskem raketnem napadu, v katerem so bili ranjeni najmanj trije ljudje, navaja britanski BBC.