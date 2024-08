Po vdoru ukrajinskih sil v Kursk pet mrtvih

Ukrajinske sile so v torek vdrle v rusko obmejno regijo Kursk, pri čemer je bilo ubitih pet ljudi, še 28 je bilo ranjenih, so danes sporočile ruske oblasti. Kursk ter regiji Belgorod in Voronež so bile ponoči tudi tarča ukrajinskih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri vdoru v Kursk je po navedbah Moskve sodelovalo okoli 300 vojakov, enajst tankov in več kot 20 oklepnih vozil. Med spopadi je bil menda sestreljen ruski bojni helikopter ka-52, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Rusija je medtem v odziv na vdor v regijo napotila dodatne vojake, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Ukrajinska vojska je sicer že večkrat za kratek čas vdrla v obmejne ruske regije, pri tem sta pogosto sodelovali dve protikremeljski oboroženi skupini, Legija Svoboda Rusije in Ruski prostovoljski korpus.

Ukrajina je ponoči regijo Kursk napadla tudi z raketami in droni. Zračna obramba je nad regijo sestrelila dve raketi in tri drone, je danes na telegramu zapisal vršilec dolžnosti guvernerja regije Aleksej Smirnov. Tarča ukrajinskih napadov sta bili tudi regiji Voronež in Belgorod, od koder lokalne oblasti poročajo o škodi.