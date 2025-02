Po volitvah novo nestabilno obdobje

V nadaljevanju preberite:

Vladajoča stranka Samoopredelitev​ (Vetëvendosje) pod vodstvom premiera Albina Kurtija je znova slavila na kosovskih parlamentarnih volitvah. Ker bo zmagovalka sama težko sestavila svojo tretjo vlado, njeni tekmeci pa zavračajo koalicijo z njo, so analitiki napovedali Kosovu novo obdobje politične negotovosti.

Privrženci kosovskega predsednika vlade Albina Kurtija so na glavnem trgu v Prištini navdušeno proslavili zmago vladajoče stranke Samoopredelitev, ki je prepričala dobrih 41 odstotkov volivcev. Na drugem mestu je Demokratska stranka Kosova (PDK) z 22,19 odstotka, sledita ji Demokratska zveza Kosova (LDK) s 17,62 in Zveza za prihodnost Kosova AAK s 7,61 odstotka glasov. Vodja levosredinskega gibanja Samoopredelitev in premier Kurti je razglasil zmago ter se zahvalil volivcem za volitve, ki so potekale brez incidentov, skladno z zakoni in procedurami.