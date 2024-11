Po zmagi Trumpa najbogatejšim v ZDA premoženje naraslo za 60 milijard evrov

Sreda ni bila uspešna le za Donalda Trumpa, temveč tudi za deset najbogatejših ljudi na svetu, katerih premoženje je po podatkih Bloombergovega indeksa milijarderjev doseglo rekordno rast.

Največji dobiček je imel Elon Musk, najbogatejši človek na svetu in eden izmed najbolj zvestih Trumpovih podpornikov. Njegovo premoženje se je povečalo za 24,91 milijarde evrov (26,5 milijarde dolarjev) in doseglo 272,6 milijarde evrov (290 milijard dolarjev). Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos je svoje premoženje povečal za 6,67 milijarde evrov (7,1 milijarde dolarjev), teden dni po tem, ko je branil svojo odločitev, da Washington Post, čigar lastnik je, ne podpre (za zdaj še aktualne) podpredsednice Kamale Harris. Soustanovitelj Oracla Larry Ellison, prav tako Trumpov podpornik, je svoje premoženje povečal za 5,17 milijarde evrov (5,5 milijarde dolarjev).

Med drugimi, ki se jim je vrednost premoženja povečala, so nekdanji izvršni direktorji Microsofta Bill Gates in Steve Ballmer, nekdanja izvršna direktorja Googla Larry Page in Sergey Brin ter izvršni direktor Berkshire Hathaway Warren Buffett. Čeprav nobeden od teh milijarderjev letos ni javno podprl nobenega kandidata, so v preteklosti izražali podporo demokratskim kandidatom.

Skupno je najbogatejših deset ljudi povečalo svoje premoženje za 60,16 milijarde evrov (64 milijard dolarjev). Bloomberg navaja, da je to »največja enodnevna rast« premoženja, odkar so leta 2012 začeli spremljati indeks. Trg je v sredo zrasel, saj je bil zmagovalec znan zgodaj, pričakovanja pa so, da bo Trump uvedel novo obdobje deregulacije ter drugih poslovno usmerjenih zakonov in politik, o katerih vlagatelji verjamejo, da bi lahko koristili delniškemu trgu na splošno – še posebej milijarderjem, ki imajo v lasti velik del svetovnega premoženja.

»Zaznati gre velika pričakovanja, da prihaja poslovno prijazna, davčno ugodna ureditev, še posebej zaradi zmage republikancev v senatu« je dejal Michael Block, glavni operativni direktor pri podjetju AgentSmyth, ki se ukvarja s finančnimi analizami trga.

Trumpova družba Trump Media & Technology Group, lastnica družbenega omrežja Truth Social, je prav tako doživela rast, saj so delnice po napovedih CNN in drugih medijev o Trumpovi zmagi močno poskočile. Delnica je na neki točki zrasla za 35 odstotkov, preden je nekoliko upadla. Trump je glavni delničar v tem skrajno konservativnem družbenem omrežju, ki ima malo prihodkov in posluje z izgubo. Njegovih 114,75 milijona delnic je bilo ob teh zgodnjih dobičkih vrednih približno 4,98 milijarde evrov (5,3 milijarde dolarjev), kar je več kot 3,67 milijarde evrov (3,9 milijarde dolarjev) ob zaključku borznega trgovanja na dan volitev.