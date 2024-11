Podnebni aktivizem je politični boj

V nadaljevanju preberite:

Ob delegacijah držav, ki se na podnebni konferenci v Bakuju (Cop29) za zdaj neuspešno dogovarjajo o povečanju finančne pomoči za podnebno ukrepanje v najrevnejših državah, se podnebnih pogajanj udeležujejo tudi številni mladinski podnebni delegati, samo iz EU jih je okoli 40. Kako močen je njihov glas, kakšna so njihova pričakovanja?

Pogovarjali smo se s predstavniki Palestine, Slovenije in Finske.

»Marca letos sem izgubil vso družino, zato svoje delovanje vidim kot politični boj,« je povedal podnebni aktivist Mohamed Usrof, ustanovitelj skupine petih palestinskih mladinskih podnebnih pogajalcev, ki so na Cop29 s protestnimi akcijami s sloganom Nehajte poganjati genocid in v pogovorih za zaprtimi vrati iskali širšo podporo za ustavitev dobave energentov Izraelu. »Govorimo o nafti in zemeljskem plinu, ki denimo potujeta neposredno iz Azerbajdžana in Kazahstana v Turčijo ter poganjata genocid v Gazi,« je pojasnil 20-letni mladenič, absolvent ekonomije na univerzi Georgetown in magistrski študent znanosti o trajnostnem razvoju na univerzitetnem kolidžu v Dublinu. V življenjepisu na svoji spletni strani se predstavlja še kot pisec, raziskovalec, borec za človekove pravice in »predvsem človek«.