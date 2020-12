Pogajanja o sporazumu o odnosih po brexitu se nadaljujejo do nedelje

Včerajšnje srečanje predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen in britanskega premiera Borisa Johnsona v Bruslju še ni prineslo preboja v prizadevanjih za dogovor o odnosih EU in Združenega kraljestva po brexitu. Pogajanja se nadaljujejo do nedelje, velika razhajanja ostajajo, sta sporočila voditelja v skupni izjavi.



Razprava o stanju v pogajanjih je bila »živahna in zanimiva«, sta zapisala von der Leynova in Johnson. Sporočila sta tudi, da zdaj jasno razumeta stališča drug drugega, ki »ostajajo daleč vsaksebi«. Strinjala sta se, da se bosta pogajalski ekipi takoj znova sestali in poskušali rešiti ključna odprta vprašanja. »Odločitev bomo sprejeli do konca tedna,« še piše v skupni izjavi.



Britanski mediji, ki se sklicujejo na britanske vire, sicer poročajo, da naj bi do nedelje sprejeli odločitev o prihodnosti pogajanj.

Okoli triurna večerja je bila sicer zelo ribja – voditelja sta jedla pokrovače, bučno juho, romba in eksotično sadje.

