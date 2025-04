Bill Gates: Poklica, ki sta (bila) nenadomestljiva, bo nadomestila UI

Ena najbolj nevralgičnih točk v sodobni medicini je pomanjkanje zdravnikov, kar še posebej prizadene države v razvoju. Bill Gates je v več intervjujih poudaril, da bi pri reševanju te težave pomembno vlogo lahko igrala umetna inteligenca. UI bo po njegovem mnenju nadomestila nekatere aktivnosti zdravnikov, kar bi lahko izboljšalo dostop do zdravstvene oskrbe predvsem v državah tretjega sveta. A pomanjkanje zdravnikov predstavlja težavo tudi v (naj)bolj razvitih državah, saj naj bi v ZDA do leta 2036 primanjkovalo do 86.000 specialistov in zdravnikov primarne zdravstvene oskrbe.

UI ne bo le zapolnila vrzeli v številu zdravnikov, temveč naj bi tudi izboljšala diagnostiko in zdravljenje. Gates verjame, da ima UI izjemne sposobnosti pri diagnostiki, saj lahko obdela ogromne količine medicinskih podatkov in literature v krajšem času kot človek. To posledično omogoča hitrejše in natančnejše prepoznavanje bolezni ter prilagojeno zdravljenje na podlagi genetskih profilov bolnikov.

Ključno vlogo pri uvajanju teh tehnologij v zdravstveni sistem igrajo UI-startupi. Podjetja, kot so Suki, Zephyr AI in Tennr, že razvijajo rešitve, ki zmanjšujejo obremenitev zdravstvenih delavcev z avtomatizacijo ponavljajočih se nalog, kot so izdajanje računov in vodenje zapisov. Poleg tega izboljšujejo natančnost diagnoz in prepoznavajo bolnike za nove terapije. Svetovalno podjetje McKinsey ocenjuje, da bi lahko generativna UI povečala produktivnost v zdravstvu in farmacevtski industriji za do 370 milijard dolarjev.

Vpliv umetne inteligence na razvijajoče se države je lahko še posebej izrazit. S pomočjo umetne inteligence naj bi države kmalu zagotovile diagnostična orodja, ki so dostopna tudi v oddaljenih in slabo opremljenih zdravstvenih ustanovah. To bi lahko bistveno izboljšalo zdravstvene izide in zmanjšalo smrtnost zaradi bolezni, ki so sicer enostavno ozdravljive, če so pravočasno diagnosticirane.

Na koncu je pomembno poudariti, da UI ne bo le nadomestila človeških zdravnikov, temveč bo tudi dopolnila njihovo delo. Gates meni, da bo UI omogočila zdravnikom, da se osredotočijo na bolj kompleksne in čustveno zahtevne vidike zdravstvene oskrbe, medtem ko bo sama prevzela rutinske in analitične naloge.

Pomoč v izobraževanju

Pomanjkanje učiteljev je še en globalni problem, ki se ga lahko svet loti z uporabo umetne inteligence, meni Gates. Po podatkih iz leta 2023 je v ZDA kar 86 odstotkov osnovnih in srednjih šol poročalo o težavah pri zaposlovanju učiteljev.

UI tutor, ki ne razume le pedagogike, temveč tudi voljo in motiviranost učencev, bi lahko predstavljal epohalni napredek na področju poučevanja. »Pomočniki«, ki bi jih napajala tehnologija, ne bi zgolj podajali lekcij, temveč bi merili angažiranost učencev, prepoznavali njihove težave in prilagajali učni načrt. Kot meni Gates, bi s tem naredili preskok na bolj individualiziran pristop, ki je prilagojen potrebam vsakega učenca.

Primeri uporabe UI v šolah že kažejo očitne rezultate. V Veliki Britaniji je srednja šola v Londonu začela nadomeščati nekatere učitelje z UI-orodji za pripravo učencev na izpite. Pilotni program na David Game College vključuje 20 učencev, ki uporabljajo UI-orodja pri ključnih predmetih, kot so angleščina, matematika, biologija in računalništvo. Kljub pomislekom glede uporabe UI za goljufanje so učitelji optimistični glede potenciala UI za prihranek časa in izboljšanje učenja, zlasti v časih, ko je pomanjkanje učiteljev vse bolj pereč problem.

Etika in izzivi uporabe UI v izobraževanju pa niso zanemarljivi. Gates opozarja, da mora biti dostop do UI pravičen in da je treba preprečiti zlorabe. Tudi umetna inteligenca se lahko namreč lahko zmoti in omogoči širjenje dezinformacij. Pomembno je tudi, da UI ne nadomesti človeškega stika, mentorstva in empatije, ki jih lahko zagotovi le učitelj. UI mora biti orodje, ki dopolnjuje delo učiteljev, ne pa orodje, ki jih popolnoma nadomesti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Harvardmagazine, Businessinsider.