Policija v Kaliforniji naj bi preprečila še tretji poskus atentata na Trumpa

Šerif okrožja Riverside v Kaliforniji Chad Bianco je dejal, da so danes najverjetneje preprečili še tretji poskus atentata na republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, ko so nedaleč od njegovega predvolilnega zborovanja aretirali oboroženega moškega, poročajo ameriški mediji.

Šerif je dejal, da so nedaleč od kraja Coachella Valley ustavili avtomobil in aretirali moškega, oboroženega s puško in pištolo ter ponarejenimi prepustnicami.

Trump v anketi NBC nadoknadil zaostanek za Harris Ameriška predsedniška kandidata Kamala Harris in Donald Trump imata po zadnji anketi televizije NBC po 48 odstotkov podpore med registriranimi volivci, s čimer je bivši predsednik ZDA nadoknadil zaostanek iz iste septembrske ankete, ko je Harris vodila z 49 proti 44 odstotkom.

Šlo naj bi za pripadnika skrajno desne proti-vladne skupine in registriranega republikanca Vema Millerja, je dejal šerif na novinarski konferenci.

Moški jim je postal sumljiv, ker je imel več lažnih novinarskih izkaznic in akreditacij, obenem pa tudi prepustnice za pomembne udeležence zborovanja.

Tajna služba, ki varuje predsedniške kandidate, je medtem sporočila, da incident ni vplival na zavarovanje Trumpa, in izrazila hvaležnost lokalnim policistom za uspešno ukrepanje.

Millerja so kmalu po aretaciji sicer izpustili po plačilu 5000 dolarjev varščine poroča lokalni časopis Whittier Daily News. Za zdaj je obtožen le posedovanja orožja.

Na predvolilnem zborovanju 13. julija letos je v Butlerju v Pensilvaniji na Trumpa streljal Matthew Crooks in ga lažje ranil, vendar pa je pri tem ubil enega udeleženca zborovanja in ranil še dva. Crooksa so ubili agenti tajne službe.

Septembra so aretirali 58-letnega Ryana Wesleyja Routa, ki naj bi skušal streljati na Trumpa med igranjem golfa v West Palm Beachu na Floridi. Routh je pobegnil, ko so ga opazili agenti tajne službe in odprli ogenj. Med begom so ga potem hitro aretirali.