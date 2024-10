Ameriške volitve – za dostojnost gre

V nadaljevanju preberite:

Mestece Butler v Pensilvaniji je poimenovano v čast generalu Richardu Butlerju (1743–1791). Rojen je bil na Irskem, kjer je imel oče trgovino z novo tehnološko pridobitvijo, puškami. S poslom se v Dublinu ni ukvarjal prav dolgo. Leta 1749 se je aristokratska družina Butler preselila v Pensilvanijo. Richard je bil takrat star pet let. Oče se je še naprej ukvarjal s sodobnimi tehnologijami. Ko so sinovi odraščali, so se pridružili tehnološkemu poslu. Izdelovali so puške z dolgimi cevmi. Posel je šel dobro. Vendar se je Richard odločil za vojaško kariero. Sodeloval je v ameriški revoluciji, pogajal se je s staroselci. Z ameriškimi staroselci se je irski imigrant tudi boril. Ko so se leta 1791 spopadli Indijanci in prišleki, je Richard Butler v boju s staroselci padel. Mestece Butler v Pensilvaniji nosi ime imigrantskega generala in izdelovalca pušk, vrhunske tehnologije tistega časa.

In v mestecu Butler je sredi letošnjega julija atentator predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu odstrelil del ušesa. Trump se je v mesto, poimenovano po imigrantu, ki je padel v boju s staroselci, moral vrniti.