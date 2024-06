Pregled tedna: Politična živalska farma

V nadaljevanju preberite:

»V narobe svetu Franza Kafke se krivda pojavi pred grehom, kazen pred sojenjem – zato je naravno, da se tudi kletka pojavi pred ptico.« Tako pravi ameriška književna kritičarka Becca Rothfeld v uvodu v zbirko desetih kafkovskih zgodb, ki so jo naslovili s Kafkovim stavkom: Kletka je šla iskat svojo ptico.

Kafka je ta aforizem leta 1917 zapisal v dnevnik, ki ga je pisal med bivanjem v mestecu Zürau (danes se imenuje Siřem), in to neposredno po tem, ko so mu diagnosticirali tuberkulozo. Ob stoti obletnici njegove smrti je deset avtorjev letošnjo pomlad objavilo omenjeno zbirko zgodb kot izvirni poklon neprekosljivemu pisatelju, pa tudi kot opomnik, da je Kafka v enaki meri kot 20. zaznamoval tudi 21. stoletje.