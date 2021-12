Politika do migrantov je brodolom civilizacije

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek je na grškem otoku Lezbosu obiskal več kot dva tisoč revežev, ki tam v begunskem taborišču čakajo boljše čase, zaprti za visoko ogrado, brez stika z lokalnim prebivalstvom. Skoraj vsakega posebej je pozdravil in se z njim rokoval, opazil je, da jim je sicer za spoznanje bolje kot pred petimi leti, ko je bil prvič na Lezbosu, vendar ne bistveno bolje. Na koncu pa se je odločno lotil evropske politične realnosti, ki ne doume svojih krščanskih korenin in se egoistično zapira pred soljudmi z zidovi in bodečo žico.