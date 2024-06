Poljska bo na meji z Belorusijo vzpostavila varovalni pas

Poljska se je zaradi nezakonitega tihotapljenja migrantov odločila, da bo na meji z Belorusijo vzpostavila varovalni pas, je danes sporočil poljski premier Donald Tusk. Kot je dejal, bo ta širok približno 200 metrov, na nekaterih delih pa do dva kilometra, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Naloga države je, da varuje mejo, in tega ne moreta spremeniti niti politika niti človeška čustva,« je po seji poljske vlade v mestu Bialystok na vzhodu Poljske dejal Tusk in dodal, da bo pas ponekod – denimo na območju naravnih rezervatov – širok tudi do dva kilometra, a teh odsekov ne bo veliko.

»Gre seveda za to, da nezakonitim migrantom otežimo prečkanje poljsko-beloruske meje in ustvarimo boljše pogoje za mejno stražo, policijo in vojake,« je še pojasnil.

FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Poljski premier je maja Rusijo obtožil, da organizira in usklajuje tihotapljenje več tisoč migrantov na Poljsko oziroma v Evropo preko Belorusije. V istem času je napovedal tudi, da bo Varšava za utrjevanje in varovanje svoje meje z Belorusijo in rusko eksklavo Kaliningrad namenila več kot 2,3 milijarde evrov.

Leta 2022 je sicer Poljska, ki velja za eno največjih podpornic Ukrajine v boju proti ruski agresiji, na 186 kilometrih sicer približno 400-kilometrske meje z Belorusijo že postavila pet metrov visoko kovinsko ograjo s kamerami in senzorji, da bi odvrnila nezakonito prečkanje meje. Podobne ukrepe je uvedla tudi na meji z eksklavo Kaliningrad.

Po uradnih podatkih poljskih oblasti so letos zabeležili več kot 13.000 poskusov nezakonitega prečkanja meje iz Belorusije.