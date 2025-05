Slovenski rokometaši dobili zanimive tekmece na EP

Slovenski rokometaši so na današnjem žrebu v danskem Herningu dobili tekmece na evropskem prvenstvu med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto na Norveškem, Danskem in Švedskem. Uvodoma bodo igrali v skupini D v Oslu proti tekmecem s Ferskih otokov, Črne gore in Švice.

Slovenija, ki je v kvalifikacijski skupini 1 osvojila prvo mesto s stoodstotnim izkupičkom, potem ko je po dvakrat premagala Severno Makedonijo, Litvo in Estonijo, bo v začetku prihodnjega leta 15. nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljša je bila na domačem turnirju 2004, ko je osvojila srebrno kolajno. Drugi najbolj odmeven izid je dosegla na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020, ko je zasedla četrto mesto, na svojem zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 pa je tekmovanje končala na šestem mestu.

Na dosedanjih šestnajstih evropskih prvenstvih je bila najbolj uspešna Švedska, ki je petkrat osvojila zlato kolajno. Francija je zmagala štirikrat, Španija, Danska in Nemčija po dvakrat, Rusija pa enkrat.

Na celinskem tekmovanju prihodnje leto v Skandinaviji bo nastopilo 24 izbranih vrst. Po dve najboljši reprezentanci iz vseh šestih skupin se bodo uvrstile v drugi del tekmovanja, vse tretje- in četrtouvrščene pa bodo izpadle iz nadaljnjega tekmovanja.

Prvi del tekmovanja bo na sporedu v Oslu, Herningu, Malmöju in Kristianstadu, drugi del tekmovanja pa v Herningu in Malmöju. Dvorana Jyske Bank Boxen v Herningu bo gostila tudi obe polfinalni tekmi ter odločilne dvoboje za peto, tretje in prvo mesto.

Skupina A (Herning): Nemčija, Španija, Avstrija in Srbija

Skupina B (Herning): Danska, Portugalska, Severna Makedonija in Romunija

Skupina C (Oslo): Francija, Norveška, Češka in Ukrajina

Skupina D (Oslo): Slovenija, Ferski otoki, Črna gora in Švica

Skupina E (Malmö): Švedska, Hrvaška, Nizozemska in Gruzija

Skupina F (Kristianstad): Madžarska, Islandija, Poljska in Italija