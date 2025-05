Sovražnik je med nami ali kako ločiti ruskega vohuna od turista

Ena od latvijskih obveščevalnih služb je svojim državljanom izdala opozorilo, da so med njimi morda ruski saboterji in vohuni ter jih »oborožila« s priročnim vodnikom in z nasveti, kako jih prepoznati.

V letnem poročilu je latvijska obrambno-obveščevalna in varnostna služba, znana kot MIDD, dvema milijonoma svojih prebivalcev ponudila nasvete, kako prepoznati morebitne operativce, ki jih je v njihovo državo poslala Rusija, piše Guardian.

Zanemarjen in neurejen videz ter »nezadostna higiena« lahko kažejo na agenta v ilegali, so zapisali. Drugi opozorilni znaki so še preveč radovedno klepetanje z domačini, kratka vojaška pričeska ali turist, ki ne pozna terena, je pa opremljen z nenavadno veliko opreme za preživetje na prostem, kot, denimo, s specializiranim kompletom za prvo pomoč, z zemljevidi ali z radijsko postajo ...

Ruski operativci se vse bolj izpopolnjujejo

V MIDD, eni od treh latvijskih varnostnih agencij, so prepričani, da bi takšne značilnosti lahko državljanom pomagale odkriti agente, ki raziskujejo »kritično infrastrukturo in vojaške objekte« z namenom sabotaže, načrtovanja ciljnih umorov ali spodbujanja nemirov.

Simbolna fotografija: slovenski vojaki v Latviji, april 2025. FOTO: Zvone Vrankar

Agencija še opozarja, da so ruski operativci v zadnjih letih izboljšali svojo taktiko z usposabljanjem v preoblekah, zaradi katerih so težje prepoznavni. »Izkušnje iz Ukrajine kažejo, da se znajo ruske posebne enote prilagoditi okolju in okoliščinam tako, da uporabijo izvidniško-saboterske skupine,« pravijo v MIDD in dodajajo, da člani le-teh »morda vizualno ne ustrezajo klasičnemu profilu izvidnika - saboterja«.

Agenti so lahko del skupin, ki se zadržujejo v bližini občutljivih območij, se pretvarjajo, da so humanitarni delavci ali pa spijo na oddaljenih območjih, ne da bi kazali kakršno koli zanimanje za naravo, je nazorna agencija.

Prepustite ukrepanje vojski in policiji!

Varnostna služba »običajne državljane« še opozarja, naj sami nikar ne ukrepajo proti domnevnim ruskim agentom in poudarja, da sta policija in vojska najbolje opremljeni za ukrepanje, ko se pojavi kaj sumljivega.

Latvijci so zaradi Rusov na preži. Simbolna fotografija. FOTO: Blaž Samec

Latvijska javna radiotelevizija je poročala, da je državna varnost pred dvema letoma, po obsežni ruski invaziji na Ukrajino, izdala podobne, vendar manj podrobne nasvete za odkrivanje vohunov in morebitne sumljive dejavnosti.

Ker je napetosti v svetovnem merilu vse več, so države članice EU in Nata v visoki pripravljenosti zaradi ruskih sabotaž, vala kibernetskih napadov, požigov in poškodb podmorskih kablov, za katere krivijo Moskvo. Kremelj pa, kot se ve, vse obtožbe zanika.

Kdo se skriva za napadalci?

V sredo je nemško zvezno tožilstvo sporočilo, da so aretirali tri ukrajinske državljane, češ da so osumljeni, da so načrtovali napade s paketnimi bombami v Nemčiji v imenu ruske države.

Nismo v vojni, a tudi nismo več v pravem miru. Thomas Strobl

Lani julija so evropske varnostne agencije vznemirile tri ločene eksplozije v paketih, poslanih iz Litve, ki so eksplodirale v Birminghamu v Združenem kraljestvu, nemškem Leipzigu in blizu poljske prestolnice. Tudi v tem primeru obveščevalne službe sumijo, da gre za rusko kampanjo.

Najnovejši nemški primer je sprožil pozive uradnikov h krepitvi obrambe države pred hibridnimi grožnjami.

Thomas Strobl, visoki nemški politik iz zvezne dežele Baden-Württemberg, kjer so enega od trojice aretirali, je posledice razkritja zarote primerjal s »tektonskim potresom«. Prilagoditi se moramo novim tveganim situacijam, je dejal in navrgel: »Nismo v vojni, a tudi nismo več v pravem miru.«